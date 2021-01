PANDEMIA očami zdravotníka. Alebo si naozaj myslíte, že vás klameme?

Slovensko sa nachádza momentálne ako väčšina krajín sveta v bezprecedentnej situácií. Pandémia priamo či nepriamo ovplyvňuje život každého z nás. Prečo si však ľudia myslia, že ich klameme? Že sme platení herci?

Každý občan tejto krajiny už takmer rok prežíva situáciu na ktorú nebol nikto z nás pripravený. Je viac ako pochopiteľné, že veľká časť sveta nevie ako reagovať. Poslednú pandémiu, zažila naša krajina možno naposledy v súvislosti s výskytom španielskej chrípky počas prvej svetovej vojny 1918-1920. Od vtedy sa ostatné celosvetové pandémie nášmu územiu, dá sa povedať úspešne vyhýbali. Samozrejme boli lokálne epidémie chrípky typu A ktoré zažívame na lokálnej úrovni prakticky s ročnou periodicitou.

Je tu však COVID-19 a ten nás stavia do ťažkých rozhodnutí a úloh. Nechcem hovoriť o politike, pretože ani jednu pandémiu ľudstvo nezvládlo vďaka politike. Zvládlo ju vďaka zodpovednosti a jednote obyčajných ľudí. V tomto by sme sa mohli poučiť naozaj z minulosti. Dnes tu totiž vidíme rozmach konšpiračných teórií a vyjadrovanie viac subjektívnych názorov na vec, ktoré žiaľ veľa autorov prezentuje ako fakty. Ďalším trendom je bezhlavé zdieľanie týchto "faktov" na soc. platformách. Prekvapuje ma, že počas prvej vlny tejto pandémie sa drvivá väčšina ľudí spojila. Ocenili aj prácu zdravotníkov napriek tomu, že aktuálne je situácia neporovnateľne vážnejšia. Prečo teraz sme terčom výsmechu? Prečo pri akomkoľvek príspevku sa človek ako zdravotník či už je to záchranár, sestra alebo lekár dočíta o sebe, že je platený herec a platia nám za to, že klameme a zveličujeme? Myslíte si, že toto máme naozaj za cieľ? Sme v boji s neviditeľným nepriateľom a jeho následky si nikto neuvedomuje lepšie ako zdravotníci bojujúci o životy pacientov. Denne sme svedkami úmrtí ľudí, ktorí mohli ešte žiť. Urobili však chybu, že pandémiu podcenili, uverili rôznym hoaxom a prestali sa chrániť. Naša spoločnosť zapálila pomyselnú rozbušku, ktorá odštartovala exponenciálne a nekontrolované šírenie nákazy. A namiesto toho aby toto bol varovný signál pre ľudí, že sa treba chrániť a dodržiavať jednoduché pravidlá, otočili to znovu podľa toho ako im to vyhovuje. Stali sa ešte väčšími odporcami opatrení a všetkého čo má za cieľ chrániť ich životy. Áno celá krajina dostala príkazom určité protiepidemiologické nariadenia. Ale položme si otázku... koľkí z nás by sa skutočne chránili keby to nedostali príkazom? Podľa toho čo vidím v práci si myslím, že by nás bolo žalostne málo. A preto sme ako zdravotníci usúdili, že ak budeme o pandémií rozprávať tak povediac z prvej ruky, ukážeme ľuďom, že to nie je výmysel, že ľudia na toto ochorenie a jeho komplikácie zomierajú a že zdravotnícky systém a zdravotná starostlivosť skolabuje, pokiaľ nepriložia aj oni ruku k dielu. Asi hovorím v mene každej jednej sestry, záchranára alebo lekára, keď poviem, že sme skutočne vyčerpaní na pokraji fyzických a psychických síl. Úlohy bežne rozdelené medzi dvoch, troch ľudí musí za rovnaký čas ale pri enormnom náraste pacientov zvládať jedna osoba. Na chvíľku zabudnime na rozdiel v zodpovednosti za ľudské životy chorých a poďme si to na pár minút otočiť na iné povolanie. Pracujete napríklad ako výrobca tlačiarní. Dá sa povedať, že tento prístroj je plný zložitých súčiastok a máte za 12 hodinovú službu zhotoviť 150ks tlačiarní. Teraz si predstavte, že vám niekto povie „od dnes vyrobíš 700ks za 12 hodín, k tomu ti dáme respirátor a ak chceš chrániť seba a svoju rodinu dáme ti aj oblek v ktorom sa budeš tých 12 hodín potiť". A vy to skutočne zvládate. Za cenu odopretia si kontaktu s vlastnou rodinou, vlastnou izolačnou miestnosťou v dome, aby ste si z roboty nepriniesli neželaného mikroskopického hosťa a hlúpo povedané ale žiaľ pravdivé nezabili si tak vlastných rodičov alebo starých rodičov. A kdekoľvek sa potom pozriete budú o vás tvrdiť, že to nie je také strašné že určite ich toľko nevyrobíte a podobne. Napriek tomu ako ste hrdý na seba a svojich kolegov, že beriete stále energiu pokračovať. A toto presne sa deje aj momentálne v našom prostredí. Je to príjemné ak ste si to otočili na seba? Nahnevalo vás to ? Hnevá to každého z nás. Je to naše poslanie, naša práca ale pokiaľ si ľudia neuvedomia, že tento boj nie je len v rukách nás ale hlavne v rukách vás a vy jedine nám môžete pomôcť tým, že budete zodpovední tak tento boj bez naozaj zlých dopadov nikdy nezvládneme. A bude len a len pokračovať a predlžovať sa. Argumenty, že starí ľudia sú jediní ohrození, že mladý človek to zvládne u mňa neobstoja. Prešiel som si touto nákazou. Prešli si ňou aj moji kolegovia a skutočne tu nejde o vek. Ťažký priebeh a rovnako tak zomrieť môže ktokoľvek z nás. Vieme proti tomu bojovať ale len spoločne. Ak sa niekto zamyslel nad heslom SPOLU TO ZVLÁDNEME vie, že musíme sa všetci začať chrániť, dodržiavať ROR a obmedziť osobný kontakt najviac ako je to možné. Takže ak do budúcna budete obviňovať zdravotníctvo, zdravotníkov, vládu a neviem koho, položte si najskôr otázku, robil som ja všetko preto aby som sa chránil, chránil svojich blízkych v prípade, že som mal to šťastie v nešťastí, bol som nakazený, bez príznakov a neohrozil iných ľudí? Až potom keď si toto zodpoviete a budete sa podľa toho skutočne správať, začnite súdiť iných.

Ja vás skutočne prosím tak ako to robilo už záchranárov, sestier a lekárov predo mnou. Začnime sa správať zodpovedne. Začnime chrániť seba a svojich blízkych. Dáme tak voľnosť sami sebe a náš život sa začne o to skôr vracať do normálu. Prosím vás, dajte šancu nám starať sa skutočne o každého chorého, aby sme nemuseli dospieť do štádia, že budeme musieť rozhodovať o tom kto dostane šancu na prežitie a kto nie. Je to tzv. vojenská medicína. A k tomu žiaľ zatiaľ neúprosne smerujeme.

Prosím nevyjadrujte sa k tomuto článku v politickom duchu. Ako som povedal toto nie je o politike. Chrániť sa môžeme aj bez vládnych nariadení. A ak má niekto potrebu si svoje konanie obhajovať tým, že veď oni sa nechránia nebudem sa ani ja, oni niečo nedodržiavajú nebudem ani ja, treba sa vrátiť do školských čias a spomenúť si na slová rodičov "ak on skočí z mosta skočíš aj ty"? Je to ich svedomie. A ja verím, že nikto nechce stráviť zbytok života s výčitkami, že kvôli jeho ľahostajnosti a viere v hoaxy ohrozil alebo nakazil niekoho kto bojuje o život alebo tento boj prehral.

Ďakujem

PS: Skôr ako sa do mňa pustíte, prečítajte si článok znova. Možno to pochopíte neskôr.